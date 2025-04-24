Глава государства после встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой намерен немедленно вернуться в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский отменяет часть программу визита в ЮАР из-за ночного обстрела РФ. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Сорок четыре дня, как Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов. Это было предложение Соединенных Штатов. Сорок четыре дня, как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле, поскольку этой ночью Россия запустила около 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников.

"К сожалению, много разрушений. Продолжаются спасательные операции, разбирают завалы домов. По состоянию на это время более 80 человек ранены по всей Украине. Всем оказывается помощь. К сожалению, в Киеве 9 человек погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава государства.

Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову немедленно связаться с партнерами относительно украинских запросов об укреплении ПВО.

Также, президент Украины планирует сегодня проинформировать президента ЮАР Сирила Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и украинской потребности в активизации глобальных дипломатических усилий.

"Прекращение ударов необходимо немедленно и безусловно. Рассчитываем также на помощь в гуманитарных вопросах - в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации.

Атака на Украину

Этой ночью российские захватчики осуществили массированную комбинированную воздушную атаку ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования и ударными дронами по Украине. В общем Россия запустила 215 воздушных средств для поражения. Украинским силам удалось сбить 112 воздушных целей. В Киеве в результате атаки полностью разрушен многоэтажный дом, под завалами находятся люди.

23 апреля Зеленский отправился в ЮАР с целью проведения важных встреч в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

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