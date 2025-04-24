Игнат объяснил, что Силам обороны удалось спасти много жизней.

Ночью 24 апреля российские террористы нанесли по Украине, в частности по Киеву комбинированный массированный удар, в том числе различными ракетами. В отражении атаки участвовали пилоты на западных истребителях F-16 и Mirage. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Акцент враг сделал на Киеве... Сегодня произошел комбинированный удар различными средствами воздушного нападения с разных направлений. Крылатые, авиационно-управляемые, баллистические, воздушного, наземного и морского базирования ракеты...", - отметил он.

По его словам, ВСУ удалось сбить 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, более 30 крылатых ракет, в том числе 6 "Калибров" и тому подобное.

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"Это довольно таки неплохой результат. Конечно, есть ужасные последствия... Бить баллистикой по городам-миллионникам - не просто преступление, это - терроризм. Трудно представить, чтобы было, если бы эти баллистические ракеты, которые запустили по Киеву, долетели до цели... Спасено много жизней", - подчеркнул военный.

Он рассказал, что в сбивании ракет привлекалась авиация, в частности пилоты на самолетах F-16 и Mirage, которые показали "неплохие результаты" - несколько десятков воздушных целей сбито именно украинскими летчиками.

Игнат не стал уточнять, какие именно и сколько целей было уничтожено истребителями F-16 и Mirage, но подчеркнул, что их эффективность высока.

"К сожалению, по баллистике авиация работать не может. Поэтому по баллистике у нас работают системы Patriot, что уже всем известно... Такая система может работать по баллистике только в радиусе на несколько десятков километров", - объяснил он.

Военный добавил, что действует эшелонированная ПВО, у каждого эшелона своя цель, своя цель и соответственно систему противовоздушной обороны надо расширять различными средствами, включая дроны-перехватчики.

По словам Игната, специалисты будут исследовать особенности этой ночной атаки, в том числе факт того, что враг запустил определенные ракеты ночью, а не утром, как это было раньше.

Атака на Киев 24 апреля - что известно

Как писал УНИАН, ночью 24 апреля армия РФ ударила ракетами и дронами по Украине, в частности по Киеву. В Святошинском районе столицы произошел пожар и частичное разрушение многоэтажного жилого дома, по предварительным данным погибли 8 человек, еще более 70 получили ранения, среди них - дети.

По данным экспертов, изучающих обломки, для комбинированного удара по Киеву РФ использовала в том числе северокорейские баллистические ракеты KN-23.

Также сообщалось, что Россия запустила по Украине 215 ракет и дронов. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей.

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