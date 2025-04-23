Если россиянам удастся прорваться в Днепропетровскую область, это будет использовано для усиления их переговорной позиции, отметил Попович.

Российским захватчикам не хватает сил, чтобы окружить город Покровск в Донецкой области, но существует другая опасность - это постепенное приближение оккупантов к административной границе с Днепропетровской областью. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Суспільне".

"У них, очевидно, не хватит сил, чтобы создать окружение Покровска. Их пик наступления на Покровск давно прошел. Они могут пытаться там атаковать и устраивать боевые столкновения, и их там будет много, но, скажем так, без качественного наполнения. Я бы выделил другую опасность на Покровском направлении - это продвижение в сторону админграницы с Днепропетровской областью", - отметил Попович.

Он отметил, что линия фронта находится недалеко от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

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"Если они прорвутся на территорию Днепропетровщины, просто прорвутся на каком-то участке, - это будет еще один плюс, с их точки зрения, для их переговорной позиции", - считает эксперт.

По его мнению, россияне также могут это представить для внутренней публики как "очередную победу".

Отдельно военный обозреватель рассказал, что российские захватчики хотят захватить город Волчанск, а вернее то, что от него осталось, потому что город разрушен до основания.

"У них Волчанск стоит в планах как вариант создания буферной зоны на Харьковщине, ради чего они начинали то наступление год назад. Никто этих планов у них не отменял. Они будут пытаться продвигаться в Волчанске, переходить реку Волчья и дальше идти. Это планы. А как они будут реализованы - это другой вопрос. Пока что им это не удавалось", - сказал Попович.

По его словам, особого продвижения у россиян в Волчанске нет.

Бои за Покровск - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, 17 апреля российские захватчики пошли в большое наступление на Покровском направлении и потерпели разгром. По словам президента Владимира Зеленского, потери оккупантов включали 115 единиц техники, 200 человек убитыми и 30 ранеными.

14 апреля политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ни о каком наступлении на Днепропетровщину речь не идет, потому что россияне хотят окружить Покровск. По его мнению, даже "если бы россияне махнули бы рукой на Покровск и полезли в Днепропетровскую область, захватив там две посадки и небольшой населенный пункт, то это бы не имело никакого влияния на переговоры".

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