Среди убитых россиянами украинцев, предварительно, двое детей из одной семьи.

Сейчас известно о восьми погибших в Киеве в результате атаки российских оккупантов, девятый человек, которого считали погибшим, - это были остатки тел.

Об этом в комментарии журналистам заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает "Радио Свобода".

"На данный момент мы четко можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, - это были остатки тел, которые также сейчас на экспертизе... И у нас более 70 человек получили ранения, 44 человека сейчас находятся в медицинских учреждениях", - сказал он и подчеркнул, что под завалами вероятно еще находятся тела погибших людей.

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Также, как сообщает "Мы Украина", по словам Клименко, предварительно, в результате атаки погибли двое детей из одной семьи.

"Насколько я знаю, то погибло два ребенка. Родители поехали на дачу. Это предварительная такая информация, она еще нуждается в подтверждении", - сказал он.

В то же время Евгений Иевлев, представитель Киевской городской военной администрации, в эфире "Новости.Live" отметил, что возраст пострадавших - от 1,5 до 80 лет.

Он отметил, что многие районы Киева подверглись вражеской атаке. В частности, горели автомобили, были частично разрушены гаражи и административное здание.

Что еще известно о массированной атаке России в ночь на 24 апреля

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, Россия ударила ракетами и дронами по Украине, в частности по Киеву. В Святошинском районе столицы произошло возгорание и частичное разрушение жилого дома.

Как отметили эксперты Defense Express, ссылаясь на анализ обломков, Россия для комбинированного удара по Киеву использовала, в том числе, северокорейские баллистические ракеты KN-23.

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