Захватчики, кроме пехоты, применяют значительное количество бронетехники, отметил спикер Таврической группировки войск ВСУ.

Российские оккупанты усилили давление на Авдеевском направлении, из-за этого резко возросли их потери в этой зоне.

Об этом сказал спикер Таврической группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Александр Штупун в эфире телемарафона, комментируя оперативную ситуацию в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Он отметил, что на Таврическом направлении увеличилось количество атак - за минувшие сутки в целом было 58, и где-то 80% от этой цифры приходится на Авдеевское направление.

"Вчера враг активизировался на Авдеевском направлении. Кроме пехоты применяет значительное количество бронетехники. Так, украинские защитники отбили за прошедшие сутки 35 атак захватчиков в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, а также южнее Тоненького и восточнее Новокалинового. Потери врага соответственно резко увеличились... Активизация не проходит просто так. Потери врага составили 642 человека (за минувшие сутки, - УНИАН), а это почти процентов на 30 больше чем в предыдущие дни", - отметил Штупун.

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По его словам, на Авдеевском направлении враг привлек пехоту и бросает в штурмы подразделения, сформированные из осужденных за уголовные преступления лиц. Он добавил, что по данным разведки, также некоторые штурмовые подразделения находятся в готовности к дальнейшим действиям.

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Как сообщал УНИАН, утром командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении значительно возросли потери россиян - за минувшие сутки ВСУ удалось обезвредить более 650 оккупантов и 90 единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С".

Он отметил, что украинские защитники стойко держат оборону на Авдеевском направлении. В частности, безуспешными были попытки наступления россиян юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах села Работино Запорожской области.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать в общей сложности около 1 тыс. 130 российских военных и уничтожить почти 180 единиц вражеской техники и вооружения.

Общие потери врага на 11 ноября 2023 года с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют около 310 тыс. 650 военных и более 43,2 тыс. единиц разнообразной техники и вооружения.

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