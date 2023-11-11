За сутки обезврежено почти 180 единиц российской техники и вооружения.

Потери россиян в войне против Украины за минувшие сутки благодаря украинским защитникам возросли еще более чем на 1,1 тыс. человек. Кроме того, ликвидировано также почти 180 единиц российской техники и вооружения.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 310 тыс. 650 своих военных, из которых 1 тыс. 130 ликвидированы за прошедшие сутки. Также за сутки уничтожено 25 российских танков (всего 5342), 24 боевые бронированные машины (10041), 38 артиллерийских систем (7527), 2 реактивные системы залпового огня (879), 1 средство противовоздушной обороны (579).

Еще уничтожено 25 беспилотников оперативно-тактического уровня (5620), 1 крылатая ракета (1559), 2 корабля (22), 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9925) и 9 единиц специальной техники (1069).

Видео дня

Изменений за сутки не претерпело количество обезвреженных российских самолетов - 322, вертолетов - 324 и подводных лодок - 1.

Война в Украине - важные новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские войска отразили более 80 российских атак на фронте. Враг вел активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях. Больше всего российских штурмов было отражено на Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Напомним, потери врага на 10 ноября 2023 года составили примерно 309 520 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: