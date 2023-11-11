Также уничтожено 53 единицы вражеской техники, а еще 37 - повреждено.

На Таврическом направлении значительно выросли потери россиян. За минувшие сутки ВСУ удалось обезвредить более 650 оккупантов и 90 единиц техники, в том числе станцию радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С".

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, на этом направлении россияне за сутки нанесли 20 авиаударов, провели 58 боевых столкновений и совершили 1019 артобстрелов.

"Наши воины и воинки стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - отметил он.

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В частности, безуспешными были попытки наступления россиян юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах Работиного Запорожской области.

По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ на этом направлении в течение суток выполнили 1092 огневых задачи.

"Потери врага в живой силе значительно возросли. Общие потери врага составили 642 человека. 9 оккупантов сдались в плен. Уничтожено 53 единицы военной техники... еще 37 единиц военной техники врага повреждены", - рассказал командующий.

Среди уничтоженной техники в том числе 7 танков, 11 боевых бронированных машин, 8 артсистем, 9 беспилотников, 15 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также уничтожены 3 склада боеприпасов россиян.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать около 1 тыс. 130 российских военных и уничтожить почти 180 единиц вражеской техники и вооружения.

Следовательно, общие потери России с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют около 310 тыс. 650 военных и более 43,2 тыс. единиц разнообразной техники и вооружения.

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