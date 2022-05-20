Захватчики окружили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению из 125-мм пушки.

Государственное бюро расследований установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце.

Как сообщает пресс-служба ГБР, речь идет о двух военнослужащих 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Команду прицельного огня по помещениям Тростянецкой районной больнице, по информации правоохранителей, отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Роль наводчика-оператора выполнял военный по имени Айнур Мухаметжанов.

Обоим сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По информации следствия, в марте, во время оккупации Тростянца, захватчики окружили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению из 125-мм пушки.

Как писал УНИАН, медики из этой больницы рассказывали, что войдя в здание и увидев современные условия и аппаратуру, россияне озверели от злости и зависти и направили дула танков на больницу.

Они совершили более трех десятков прицельных выстрелов. Жизнь медиков и пациентов спасло то, что они все время жили в подвале.

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