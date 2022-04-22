Мину обнаружили на побережье города Южный.

В Одесской области к побережью из Черного моря прибило мину.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его данным, мину прибило на побережье города Южный. Местные власти просят людей не ходить на пляж, так как боеприпас будут обезвреживать специалисты.

В региональном главке ГСЧС журналистам подтвердили факт обнаружения мины на побережье.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Одесской области украинские военные сбили вражеский беспилотник. "В Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку", – сообщили тогда в воздушном командовании "Юг".

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и затонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

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