Беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня осуществлял воздушную разведку.

В Одесской области украинские военные сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщили в воздушном командовании "Юг".

"Сегодня, 18 апреля, в Одесской области военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку", – сказано в сообщении.

Россияне продолжают обстреливать Одесчину, но ситуация под контролем

Оккупанты и в дальнейшем пытаются подло обстреливать Одесскую область из оккупированного Севастополя и Крыма, но украинская ПВО останавливает их кровожадные планы. Об этом сообщают в ВМС ВС Украины.

Ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, ВМС вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств российского оккупанта.