В Черном море активна тактическая авиация врага. Людей просят находиться в укрытиях.

Только что в Одессе раздались взрывы. Как передает корреспондент УНИАН, в областном центре во время воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Грохот слышали жители в разных районах города.

Перед этим в Силах обороны юга Украины сообщили, что в Черном море активная тактическая авиация оккупантов.

"Возможны пуски", - предупредили военные.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер обратился к гражданам с просьбой позаботиться о собственной безопасности.

"Одесский район, пожалуйста, пребывайте в безопасных местах до отбоя. Берегите себя и близких", - призвал чиновник.

Масштабная атака на Украину

Ночью и утром 29 декабря враг совершил массированную атаку по территории Украины, применив 158 средств воздушного нападения – ударные БпЛА и различного типа ракеты. Силам противовоздушной обороны Украины удалось сбить 114 целей - 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131. В Одессе ракеты попали в жилой сектор, одна из них - в многоэтажку. Она взорвалась внутри, выпалив несколько этажей - погибли два человека, еще один пострадавший умер от ранений в больнице. Из-за попадания других ракет частный дом полностью уничтожен. Кроме того, трехэтажный многоквартирный дом подвергся критическим разрушениям. В результате погиб человек.

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