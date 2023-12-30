Шестерым лицам, оставшимся без жилья, предоставлено временное убежище.

Из-за ракетного удара, который российская армия нанесла по Одессе 29 декабря, повреждены почти полсотни домов, пострадали более трех десятков гражданских.

Как сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, по состоянию на утро 30 декабря известно, что в результате обстрела пострадали 32 человека, четыре из них - погибли.

Сейчас в медицинских учреждениях города на лечении остаются 12 человек, среди которых двое детей шести и восьми лет. Чиновник уверяет, сейчас их жизнь в безопасности. В то же время двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Все остальные выписаны и продолжают лечиться амбулаторно, среди них и беременная женщина", - утверждает Кипер.

По данным мэрии города, в результате атаки в Одессе повреждены 46 домов, в том числе четыре частных, повреждения получили 186 квартир. Шестерым лицам, оставшимся без жилья, предоставлено временное убежище.

На местах работают оперативные штабы для оформления документов на матпомощь для восстановления жилья.

Также обнародованы последствия обстрела частного сектора в Хаджибейском районе Одессы. В частности на видеозаписи - разрушенные жилые дома, многие из них просто остались без стен и крыш. Улицы усеяны стеклом, личные вещи "разбросаны" взрывной волной. Люди рассказывают, какой ужас пережили при взрыве и плачут, потому что остались без крыши над головой и им негде жить.

Ракетный удар по Одессе 29 декабря

В Одессе три ракеты попали в жилой сектор. Одна из них попала в многоэтажку и взорвалась внутри, выпалив несколько этажей – погибли два человека, еще один пострадавший умер от ранений в больнице. Из-за попадания других ракет частный дом полностью уничтожен, а трехэтажный многоквартирный получил критические разрушения - в нем также погиб человек.

Среди пострадавших - маленькие дети, беременная женщина. Разрушениям подверглись также учебные заведения, магазины, жилые дома и церковь.

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