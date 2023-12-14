По предварительным данным, на месте вызова пострадали 11 человек.

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область. Есть разрушения и пострадавшие – на месте попадания уже работают спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Отмечается, что в результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения. Также получили повреждения 11 зданий, расположенных рядом.

По предварительным данным, на месте вызова пострадало 11 человек, из них 3 ребенка. После осмотра медиками 5 человек были госпитализированы – среди них трое детей.

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"На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жильцами работают психологи ГСЧС, подвоз еды и теплых вещей организован Красным Крестом", – говорится в сообщении.

От ГСЧС на месте попадания работают 30 спасателей, привлечено 8 единиц техники.

Отметим, что российские оккупанты атакуют Одесскую область дронами. Тревога в области длится более 6 часов – ее объявили еще в 19:29 13 декабря.

Атаки РФ по Одесской области: последние новости

Около 19:30 13 декабря в Силах обороны юга Украины сообщили, что было зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Уже примерно в 20:00 стало известно, что группа "Шахедов" летит в направлении Одессы. Впоследствии в областном центре прогремели взрывы – вероятно, работала ПВО.

Одесская область была под вражеским огнем и 12 декабря. Россияне атаковали дронами типа "Shahed-136/131" объекты гражданской и припортовой инфраструктуры. Пострадали люди.

Вечером 13 декабря начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в больнице умер коммунальщик, который получил ранение в результате атаки дронами. Ему было 42 года.

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