"Прилеты" были в двух общинах - Красногригорьевской и Мировской.

Российские оккупанты ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, вражеские войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину.

"Ударили по двум общинам – Красногригорьевской и Мировской. Туда прилетели с полтора десятка снарядов", - заявил он.

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По словам Резниченко, люди не пострадали.

"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности. Но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", - отметил глава ОВА.

Удары РФ по Украине на Рождество

5 января российский диктатор Владимир Путин приказал своим военным с 12:00 6 января до 00:00 7 января ввести "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

Украине было предложено то же, и в Офисе президента назвали это "перемирие" лицемерием и пропагандистским жестом. Американские аналитики объяснили, что "перемирие" на Рождество нужно РФ для того, чтобы очернить украинских воинов.

На Рождество российские оккупанты не прекратили бить по городам Украины, в частности, по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Генштабе, бои шли возле Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки Луганской области и Раздолевки, Соледара, Бахмута, Железного, Первомайского, Водяного и Победы в Донецкой. Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных, 3 авиационных и 40 ударов из реактивных систем залпового огня.

Также 7 января российские оккупанты совершили 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке в Донецкой области.

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