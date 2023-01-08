Оккупанты ночью ударили по Днепропетровщине / фото nikopol.nikopolnews.net

Российские оккупанты ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, вражеские войска дважды направляли свою тяжелую артиллерию на Никопольщину. 

"Ударили по двум общинам – Красногригорьевской и Мировской. Туда прилетели с полтора десятка снарядов", - заявил он.

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По словам Резниченко, люди не пострадали.

"В других районах сирена несколько раз предупреждала об опасности. Но обошлось без чрезвычайных ситуаций. И на эту минуту спокойно", - отметил глава ОВА.

Удары РФ по Украине на Рождество

5 января российский диктатор Владимир Путин приказал своим военным с 12:00 6 января до 00:00 7 января ввести "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения". 

Украине было предложено то же, и в Офисе президента назвали это "перемирие" лицемерием и пропагандистским жестом. Американские аналитики объяснили, что "перемирие" на Рождество нужно РФ для того, чтобы очернить украинских воинов.

На Рождество российские оккупанты не прекратили бить по городам Украины, в частности, по гражданской инфраструктуре. Как сообщили в Генштабе, бои шли возле Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки Луганской области и Раздолевки, Соледара, Бахмута, Железного, Первомайского, Водяного и Победы в Донецкой. Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных, 3 авиационных и 40 ударов из реактивных систем залпового огня.

Также 7 января российские оккупанты совершили 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке в Донецкой области.

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