В начале апреля задержанный передал пророссийскому блогеру информацию с точными координатами.

В Николаеве задержали и отправили за решетку местного жителя, который корректировал ракетный удар России по оборонному предприятию в городе.

Как сообщает Офис генерального прокурора, задержанному сообщили о подозрении.

"По данным следствия, 4 апреля 2022 подозреваемый, с целью физического уничтожения военнослужащих и военной техники ВСУ, в социальной сети "Вконтакте" предоставил пророссийскому блогеру-активисту информацию с точными координатами расположения военнослужащих Нацгвардии Украины и военной техники на одном из оборонных предприятий Николаевщины", – говорится в сообщении.

В итоге по указанному им месту Россия ударила ракетами и уничтожила, а также частично повредила объекты недвижимого и движимого имущества предприятия.

Центральный районный суд Николаева избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в ночь на 9 мая было гораздо больше "прилетов" по области, чем обычно.

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