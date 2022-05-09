С 24 февраля до начала мая российские захватчики уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных сооружений в Украине.

Глава Минкульта Александр Ткаченко рассказал подробности ракетного удара российских оккупантов по Георгиевскому скиту Свято-Успенской Святогорской лавры Московского патриархата в Донецкой области. Сейчас скит полностью разрушен.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"День памяти и примирения российские войска завершили ракетным прицельным ударом по Георгиевскому скиту Свято-Успенской Святогорской лавры Московского патриархата в Донецкой области. К сожалению, он разрушен до основания: почти полностью развалены стены и перекрытия здания Лавры, а также пострадали фасады других современных сооружений скита", - отметил чиновник.

Он отметил, что с древнейших времен в ските велись религиозно-нравственное воспитание и просветительская деятельность.

"Интересно, что это было современное сооружение, возведенное по образцу одного из храмов в России, на средства сторонников УПЦ МП. В ВСУ сообщили, что российские войска сознательно разбомбили собственную церковь, потому что не впервые атаковали этот религиозный объект. Поэтому, на что мы можем надеяться, если они уничтожают даже то, что сами создали. Уничтожают остатки своих связей с чем-то просветительским и светлым", - констатировал Ткаченко.

Министр напомнил, что с 24 февраля до начала мая россияне уже уничтожили или повредили обстрелами около сотни религиозных сооружений в Украине.

Напомним, офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко показал видео последствий ракетного обстрела Лавры в Донецкой области.

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