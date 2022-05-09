К сожалению, есть погибшие и раненые.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что этой ночью было гораздо больше прилетов по области, чем обычно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Есть у нас, к сожалению, погибшие и раненые, обстреляли многие районы. Этой ночью было гораздо больше прилетов, чем обычно", – сказал он.

По словам главы области, обстрелы по жилым кварталам идут каждую ночь.

Также Ким сообщил, что в Николаеве активно восстанавливается водоснабжение путем бурения новых скважин. Что касается посевной, то, по его словам, дела идут хорошо, но плохо с логистикой из-за взорванных мостов. Там, где освобождены территории, посевная идет интенсивно.

Ситуация в прифронтовом Николаеве

Многие жители из районов, где идут интенсивные обстрелы, принимают решение по эвакуации из Николаевщины. Активно работают соответствующие центры эвакуации, транспорт и постоянные команды, которые помогают гражданским лицам переместиться в более безопасные регионы, либо за границу.

Как УНИАН уже писал, на Николаевщине прифронтовые села обстреливают запрещенными кассетными ракетами. Впрочем, наши бойцы уверяют: оккупантам даже такие подлые боеприпасы не помогут. Очень скоро их отбросят туда, откуда пришли: за поребрик.

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