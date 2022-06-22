В Мариуполе российские оккупанты сожгли до тла в целом 1356 многоэтажных домов, уничтожили 50% всех зданий города и 90% инфраструктуры города.

Оккупанты предлагают жителям Мариуполя разбирать завалы за еду и воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По словам Бойченко, в Мариуполе российские оккупанты сожгли до тла в целом 1356 многоэтажных домов, уничтожили 50% всех зданий города и 90% инфраструктуры города. По осторожным подсчетам, в Мариуполе были убиты 22 тыс. жителей.

"Оккупанты привлекают местное население к работе по разбору завалов. В качестве оплаты труда жителям выдают воду и немного еды. Для восстановления домов местным жителям предлагают подписать документ, что их жилье разрушили ВСУ. Но даже после подписания ничего не происходит, поскольку они требуют новые и новые справки, которые невозможно получить", - сообщил Бойченко.

Также мэр рассказал, что нечистоты города загрязняют колодцы, из которых люди сегодня вынуждены брать воду.

"Оккупанты объявили, что закрывают город на карантин. Они не допускают людей к водоемам и морю, приказывают обрабатывать всю пищу кипяченой водой. Они отгородились от мариупольцев, поскольку боятся инфекционных заболеваний", - рассказал он.

Бойченко отметил, что оккупанты создают так называемые морги в бывших магазинах или других хозяйственных постройках рядом с пунктами раздачи гуманитарной помощи. В то же время раздают гуманитарную помощь не всем. К примеру, пожилые люди и инвалиды должны сами приходить и получать помощь.

Ежедневно до 120 мариупольцев удается эвакуировать из города, но это возможно только благодаря волонтерам.

"Теперь, чтобы заехать в город, также нужно пройти фильтрацию. Они дают справку на ограниченный срок, которую надо возобновлять", - отметил мэр.

Напомним, в оккупированном Мариуполе люди по четыре часа стоят на жаре в очереди за хлебом. Также в городе начали грабить пенсионеров.

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