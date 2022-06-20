Питьевая вода остается проблемой номер один в городе.

В Мариуполе люди стоят в очереди за хлебом по четыре часа.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из-за проблем с гуманитаркой (нетрудоспособные уже почти не получают) и наличием пенсий люди стоят на жаре в "супермаркеты" за куском хлеба по 3-4 часа. Цены стремительно повысились сразу с появлением денег у мариупольцев. Ожидаемо, оккупанты наживаются на беде на каждом шагу", - отметил он.

Андрющенко также подчеркнул, что питьевая вода остается проблемой номер один в городе. Несмотря на обещания оккупантов развозить воду раз в неделю, в реальности набрать воды имеют возможность не все жители.

"В некоторых районах, где частично появилось водоснабжение, решают проблему из-за использования технической воды в качестве питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе люди набирают техническую воду из луж, которые образуются от прорывов.

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