В Мариуполе люди стоят в очереди за хлебом по четыре часа.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Из-за проблем с гуманитаркой (нетрудоспособные уже почти не получают) и наличием пенсий люди стоят на жаре в "супермаркеты" за куском хлеба по 3-4 часа. Цены стремительно повысились сразу с появлением денег у мариупольцев. Ожидаемо, оккупанты наживаются на беде на каждом шагу", - отметил он.
Андрющенко также подчеркнул, что питьевая вода остается проблемой номер один в городе. Несмотря на обещания оккупантов развозить воду раз в неделю, в реальности набрать воды имеют возможность не все жители.
"В некоторых районах, где частично появилось водоснабжение, решают проблему из-за использования технической воды в качестве питьевой. Для жителей Левобережного района проблема остается нерешенной", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе люди набирают техническую воду из луж, которые образуются от прорывов.
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