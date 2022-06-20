Украинские власти считают такие зверства частью сценария контроля населения через репрессивную машину, а именно через банды.

Во временно оккупированном российской армией Мариуполе начались первые ограбления пенсионеров.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Уже начались первые ограбления пенсионеров. Учитывая, что это самая незащищенная часть населения и уже получила деньги от оккупантов - начались разбои. Люди с оружием отбирают все полученное. Сказать однозначно кто это - трудно. Но "полиция днр" закрывает глаза и делает вид, что ничего не произошло. И это только начало", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что украинские власти считают такие зверства частью сценария контроля населения не через репрессивную машину, а именно через банды.

"Главарей, которых будут контролировать россияне (в частности кадыровцы, которые базируются в Новоазовске). Кроме ограблений на улицы уже открыто вышли мародеры с продажей украшений, награбленных по магазинам. Основные покупатели-россияне мчсники и прочая российско-донецкая сволочь. Так же здесь действуют импровизированные ломбарды, где мариупольцы за бесценок отдают ювелирные украшения. "Крышует" беспредельно господин Фтиц, возглавляющий Октябрьскую (центральную) райадминистрацию оккупантов. Он согласовывает "патенты", не без городской администрации. Коллаборанты продолжают свой бизнес на костях", - сообщает Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе люди по четыре часа стоят на жаре в очереди за хлебом.

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