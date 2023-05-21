Зафиксировано три попадания, сообщил советник мэра.

В пгт Никольское в Мариупольском районе Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом ночью сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано три "прилета" в район между автозаправочной станцией, военкоматом и выездом на оккупированный Мариуполь.

"Аккурат в располагу оккупантов. P.S.: Какой прекрасный вечер файного дня. Бердянск. Пологи. Токмак. И вишенкой на торте "кары небесной" - наше Никольское", - добавил он.

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Напомним, что 19 мая стало известно о громких взрывах в районе аэродрома в Мариуполе. Тогда Петр Андрющенко сообщил, что попасть могли в место базирования 150 российских оккупантов и расположения систем противовоздушной обороны.

Впоследствии он обнародовал снимок уничтоженного внедорожника многоцелевого назначения ГАЗ-2330 "Тигр", который заметили на улицах оккупированного города. По его словам, он был уничтожен в результате "бавовны".

Позже в сети определили, что удары могли прийтись по зданию командного пункта мариупольского аэропорта и передовому командному пункту на территории 2323-го радиотехнического батальона.

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