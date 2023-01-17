Добычу будут контролировать россияне, назначенные самопровозглашенными "руководителями правительства днр".

Российские захватчики планируют начать добычу каолина и циркония недалеко от Мариуполя. Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольский район (бывший Никольский). Оккупанты заявили о возобновлении добычи каолина с весны. Еще один украинский ресурс попал под хищение. Добычу будут контролировать россияне (Хоценко и Солнцев), назначенные "руководителями правительства днр"", - рассказал Андрющенко.

По его словам, россияне также хотят добывать цирконий в районе с. Никольское Мариупольского района.

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"Планы "семьи Януковича", которые были сорваны сначала Революцией Достоинства, затем многочисленными акциями протеста реализуются оккупантами. Последствия такой добычи будут критическими для экологии всего Мариупольского района", - сообщил он.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе в последнее время регулярно фиксируют движение российской военной техники.

Появилась информация, что россияне стягивают технику с Мариуполя на Запорожское направление. Только за прошедшие сутки через город в направлении Беодянска проехали до 20 танков и около 30 грузовиков с живой силой.

На днях в городе также увидели большую колонну российской техники. Колонна состояла из более 70 грузовиков, которые перевозили "зубы дракона"и БК со стороны России через Мариуполь в направлении Бердянска.

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