ВСУ в оккупированном Мариуполе попали в здание командного пункта аэропорта.

ВСУ во время атаки 19 мая в оккупированном Мариуполе попали в здание командного пункта аэропорта. Об этом сообщил активист Сергей Серненко в Telegram, ссылаясь на спутниковые снимки SkyWatch и гугл-карты.

Он отметил, что один из ракетных ударов во временно оккупированном Мариуполе пришелся по зданию командного пункта аэропорта.

"На гуглкарте это здание до удара. Следующий спутниковый снимок после. Думаю, будут еще плохие для россиян новости из Мариуполя, - отметил Стерненко.

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Также в Telegram-канале военного обозревателя Романа Бочкалы сообщается, что крылатая ракета Storm Shadow поразила передовой командный пункт российской армии на территории 2323-го радиотехнического батальона.

"Бавовна" в Мариуполе - что известно

19 мая в оккупированном Мариуполе прозвучали мощные взрывы в районе аэродрома. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что атака была массовой, раздалось не менее четырех взрывов.

Позже Андрющенко сообщил, что ВСУ попали в базу со 150 оккупантами и системами ПВО.

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