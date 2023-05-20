Уничтоженную технику везли в сторону Новоазовска, сообщил советник главы Мариуполя.

После мощных взрывов, которые произошли во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области, в городе был снят на фото ликвидированный вражеский внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330 "Тигр".

Машину тянули в сторону захваченного Новоазовска, поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. "Последствия вчерашней "бавовны" - россияне тянут по улицам города в Новоазовск. "Тигры" что-то немного устали. Жаль, по улице не волочат тех нескольких десятков "хороших русских"...", - отметил он.

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Взрывы в Мариуполе - сегодня это стоит знать

Поздно вечером 19 мая Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе прогремело несколько мощных взрывов. По его данным, некоторые из взрывов были в районе аэродрома.

Позже советник мэра написал, что был мощный взрыв в месте, в котором базировались от 150 захватчиков. Андрющенко добавил, что противники специально врут о месте взрывов.

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