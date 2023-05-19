Оккупанты снова покурили в неположенном месте.

В Мариуполе прогремели несколько мощных взрывов. Предположительно, удар пришелся по аэродрому и еще ряду локаций, сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

"Наши сообщают о прилетах между с. Агробаза (фактически граничит с городом) и городом. В направлении базирования оккупантов", – написал он.

Вскоре прозвучали еще взрывы, которые, по словам Андрющенко, пришлись на район аэродрома. В общей сложности прогремело не менее четырех взрывов.

Видео дня

"Место хлопка установлено. Результаты будут утром. Предварительно - место базирования от 150 оккупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Уже хорошо. Русня лжет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время. Мариупольские глаза и уши самые чувствительные", - добавил Андреющенко.

Ситуация в Мариуполе

Оккупанты превратили Мариуполь в очень страшную версию СССР. Об этом местные жители на условиях анонимности рассказали журналистам. Сейчас весь город живет в ожидании возвращения ВСУ, но рады этому будут далеко не все.

Между тем разрушенный город стал одной из опорных баз российских оккупантов на границе южного и восточного флангов фронта. Через город постоянно проходят колонны техники, которая идет на Запорожье и Волноваху.

Вас также могут заинтересовать новости: