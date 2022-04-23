По словам советника руководителя Офиса президента, враг попытается проводить штурмовые действия позиций украинских защитников в Мариуполе.

В Мариуполе российские оккупанты возобновили нанесение авиационных ударов по заводу "Азовсталь", где держат оборону украинские силы.

Об этом во время видеообращения сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, которое обнародовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Есть и непростые новости у нас. Непростые новости заключаются в том, что враг пытается подавить окончательное сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали" и возобновил авиационные удары по территории завода, по району обороны наших войск, и попытается проводить штурмовые действия", - сказал Арестович.

"Наши защитники держатся, несмотря на очень сложную обстановку, и даже совершают контрвылазки", - отметил он.

Штурм Азовстали: что известно

В последние дни оккупанты сосредоточились на атаках завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и военных.

19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты бьют бомбами по "Азовстали". По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламаря, завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью.

21 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский диктатор Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали".

А вчера, 22 апреля, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не окончательно отказалась от штурма завода "Азовсталь" и готовится отправить туда росгвардейцев и представителей Федеральной службы безопасности.

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