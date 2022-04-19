В частности, под завалами есть и дети, которые прятались там от бомбардировок России.

Сегодня, 19 апреля, в Мариуполе российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода Азовсталь, под завалами находятся около 300 человек, в том числе дети.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины и бизнесмен Сергей Тарута.

"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе "Азовстали". По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненые защитники и прятались мариупольцы с детьми. Потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде! Не хватает слов", - написал Тарута.

Политик напомнил, что накануне СБУ выложили перехваченный разговор одного из российских военных, в котором говорилось, что на "Азовсталь" будут сбрасывать трехтонные бомбы.

"Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные? - переспрашивает женский голос. - Приказ: "ровнять с землей", - отвечает орк. - Кто мирные? Остались только патриоты и сильно умные", - процитировал Тарута перехваченную запись.

"То "сильно умные" - это дети в больнице в районе "Азовстали", на которых вы сбросили бомбу? За то, что они украинцы? Убийцы. Остановите геноцид в Мариуполе! Политики, лидеры, люди мира, остановите этот ГЕНОЦИД!" – призвал политик.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе.

Он заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.

17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, предположительно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в Мариуполе оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Вас также могут заинтересовать новости: