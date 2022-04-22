Руководство РФ, как всегда, лукавит.

Россия не окончательно отказалась от штурма мариупольского завода "Азовсталь" и готовится отправить туда росгвардейцев и представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля.

Так, комментируя информацию о том, что Путин не поддержал идею Шойгу массированно штурмовать "Азовсталь", Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда, лукавит.

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.

Штурм Азовстали: что известно

Как писал УНИАН, с первых дней полномасштабного вторжения России Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушено 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

В последние дни оккупанты сосредотачивались на атаках завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и военных.

19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в тот же день сообщил, что оккупанты бьют бомбами по "Азовстали".

По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калина" Паламара, завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью.

21 апреля во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали".

Советник главы ОП Алексей Арестович считает это решение свидетельством того, что у России просто нет достаточного количества войск сейчас, чтобы взять под контроль огромную площадь предприятия.

Британская разведка считает, что отказ Путина штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, вероятно, указывает на желание высвободить российские силы для развертывания в других местах на востоке Украины.

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