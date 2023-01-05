Противники закрывают на въезд-выезд целые села, отметил глава Луганской ОВА.

Российские оккупанты в Луганской области закрывают села, вывозят местное население в Луганск и подвергают пыткам из-за подозрений в корректировке огня ВСУ по их позициям.

Противники также издеваются над мужчинами, которые не хотят воевать, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Много уже фактов есть, они закрывают целые села на въезд-выезд, десятками забирают людей, вывозят их в Луганск, пытаются сделать коллективную ответственность за взрывы, которые регулярно сейчас на складах с БК (боекомплектом - Ред.) и казармах, где находится личный состав. Они обвиняют местное население", - рассказал он.

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Чиновник добавил, что есть не единичные случаи, когда мужчин, которые не хотят воевать, забирают в Луганск, а потом к ним применяют пытки. Гайдай также сказал, что некоторых местных расстреливали на месте.

По его словам, сейчас Силы обороны Украины закрепили свои позиции в Белогоровке, где не прекращаются постоянные обстрелы со стороны россиян и попытки продавить линию обороны.

"Со стороны Харьковского направления шаг за шагом, но освобождают наши войска территорию Луганской области. Да, это не быстро происходит... но там огромное нашествие и личного состава, и техники, и все заминировано. Плюс, когда оккупанты увидели, что немного проседают в направлении Кременной, то начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства", - сказал глава ОВА.

Он добавил, что к россиянам постоянно подходят резервы из свежемобилизованных и "вагнеровцев".

Ситуация в Луганской области - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей Гайдай рассказал, что на оккупированной части Луганской области захватчики проводят репрессивные действия, мужчинам выдают "повестки" прямо на блокпостах.

Стоит отметить, что армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление, и в регионе уже деоккупировали 12 населенных пунктов.

В конце декабря Гайдай поделился, что в направлении временно оккупированного города Кременная защитники Украины за неделю продвинулись вперед более чем на два километра.

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