Враг использует мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Самое тяжелое направление в Луганской области - Кременское, там увеличилось количество атак и обстрелов.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Самым тяжелым направлением в Луганской области в последнее время остается Кременское. Существенных продвижений врага там нет, однако увеличилось количество атак и обстрелов", - отметил он.

По словам Гайдая, в этом районе россияне установили мощный комплекс радиоэлектронной борьбы, что затрудняет использование украинскими военными квадрокоптеров и беспилотников.

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Глава ОВА также уточнил, что населенные пункты Новоселовское, Макеевка и Куземовка разбиты россиянами полностью.

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14 февраля Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшие дни в регионе ожидаются массированные атаки российских захватчиков, поскольку противники хотят выполнить приказ президента РФ Владимира Путина. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что украинские воины готовы дать отпор оккупантам.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины отмечали, что российские власти не отказались от своего плана выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

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