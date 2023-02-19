Более полутысячи российских захватчиков отправлены в ад прямым рейсом / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о общих боевых потерях российских оккупантов за время полномасштабной войны против нашей страны.

С 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года уничтожено около 142 860 российских оккупантов, из них 590 – за последние сутки. 

Кроме этого, потери оккупантов включают: 

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  • танков ‒ 3310 (+7); 
  • боевых бронированных машин – 6545 (+12); 
  • артиллерийских систем – 2327 (+1); 
  • РСЗО – 469 (+0); 
  • средств ПВО – 243 (+0);
  • самолетов – 298 (+0); 
  • вертолетов – 287 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0);
  • крылатых ракет – 873 (+2);
  • кораблей и катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5196 (+0);
  • специальной техники – 224 (+1).
Более полутысячи российских захватчиков отправлены в ад прямым рейсом / инфографика Генштаб

Потери РФ на войне против Украины - последние данные

Накануне в Белом доме озвучили оценку, согласно которой потери ЧВК "Вагнера", которая играет ключевую роль в развязанной Россией войне против Украины, уже достигли более 30 тысяч человек (убитыми и ранеными). При этом 90% ликвидированных за последние два месяца – завербованные заключенные из российских колоний. 

Британская разведка оценивает общие потери российских войск в Украине в 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы, а потери ЧВК "Вагнера" – в 50% от общего числа наемников. 

Российские СМИ уже идентифицировали 15 тысяч российских военных, убитых на войне в Украине. За последние две недели число подтвержденных потерь в пять раз превысило предыдущие еженедельные данные.

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