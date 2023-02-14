В Луганской области уже возросло количество вражеских обстрелов, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В Луганской области в ближайшие дни ожидаются массированные атаки российских оккупантов, поскольку захватчики хотят выполнить приказ президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "В ближайшие дни ожидаем в Луганской области массированных атак рашистов. О*ки имеют целью выполнить приказ Путина - выйти на админграницы Луганской области", - отметил он.

По словам Гайдая, оккупанты уже стянули большое количество живой силы и техники. "Уже сейчас фиксируем увеличение количества обстрелов, как артиллерийских, так и авиа", - уточнил председатель ОВА.

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Он подчеркнул, что украинские защитники и защитницы готовы дать отпор врагу.

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13 февраля Сергей Гайдай сообщил, что в регионе враги готовятся к наступлению, и проводили небольшие атаки. Чиновник добавил, что у врага есть много техники и резерва живой силы.

14 числа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился, что враг продолжил сосредотачивать главные усилия на ведении наступления на таких направлениях - Лиманском, Купянском, Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском. По данным Генштаба, противник несет серьезные потери.

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