Официальных доказательств его смерти нет.

В сети появляется все больше сообщений о том, что в результате вчерашнего удара по оккупированному Крыму мог погибнуть начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Поступают сообщения о том, что генерал Валерий Герасимов погиб в результате вчерашних украинских ракетных ударов по Крыму. Герасимов - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ и первый заместитель министра обороны России. На данный момент информация не подтверждена", - пишет Visegrád 24.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук склоняется к тому, что это неправда. "Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности. Но то, что в этом командном пункте было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии, то это действительно", - сказал он в эфире "Эспрессо".

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В Службе безопасности Украины сказали УНИАН, что пока не могут прокомментировать информацию о возможной гибели Герасимова.

Удар по Крыму 4 января: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера на оккупированном полуострове звучали громкие взрывы, днем он оказался под ударом ракет, а уже вечером - под атакой беспилотных летательных аппаратов.

Оккупационные власти заявили, что отражали самую массированную атаку за последнее время. Россияне говорят, что сбили 10 украинских ракет.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что нанесли успешный удар по командному пункту соединения войск Российской Федерации возле Севастополя. А партизаны движения "Атеш" пишут, что Силы обороны ударили по российской части в Евпатории по их наводке.

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