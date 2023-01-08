Наши воины шаг за шагом отвоевывают территорию Луганской области, отметил глава Луганской ОВА.

Россия перебросила в направление города Кременная Луганской области наиболее боеспособные подразделения и тяжелую технику.

Это означает, что российские оккупанты там понемногу проседают, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Espreso.TV.

Чиновник отметил, что Силы обороны Украины шаг за шагом отвоевывают территорию Луганской области.

Видео дня

"...и действительно (враги - Ред.) перебрасывают в направлении Кременной новые подразделения, там наиболее боеспособные - это десантные подразделения, несколько батальонов туда бросили, плюс перебрасывали туда и тяжелую технику, ну, в первую очередь, это означает, то, что все же они там проседают понемногу...", - сказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области - что надо знать сегодня

Недавно в сети сообщали, что Кременную освободили от россиян. Потом Сергей Гайдай сказал, что эта информация ложная.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что город до сих пор захвачен оккупантами, и продолжаются довольно тяжелые бои.

29 декабря чиновник поделился, что наши воины продвинулись вперед в направлении Кременной более чем на два километра.

Захватчики оккупировали Кременную в апреле прошлого года. Защитники Украины в конце лета пошли в контрнаступление, и в Луганской области уже освободили 12 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: