На части Луганской области освобождение даже нескольких сотен метров земли дается очень тяжело, отметил глава ОВА.

Город Кременная Луганской области продолжает находиться под оккупацией российских захватчиков.

Возле Кременной и города Сватово противники имели время заминировать все, и имеют там огромное количество техники и резервов, поэтому нашим воинам очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире "Радио Свобода".

"Была такая информация. что даже город Кременная освобожден, и наши войска туда зашли. Все, кто не общается с нашими военными, сразу в ура-патриотической форме разнес эту информацию везде", - сказал чиновник.

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Председатель ОВА добавил, что там идут довольно тяжелые бои, и даже освобождение нескольких сотен метров земли дается очень тяжело.

"...Все, кто бывают на передовой и общаются с военными, понимают, какая ситуация, понимали, что эта информация насчет того, что ВСУ зашли в Кременную, является недостоверной", - отметил он.

Стоит отметить, что россияне в апреле оккупировали Кременную.

Ситуация в Луганской области сегодня - что надо знать

Вечером 27 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в регионе россияне несут огромные потери, и из-за этого зафиксировано увеличение количества случаев дезертирства в рядах противника.

Стоит отметить, что наша армия в конце лета пошла в контрнаступление. По официальным данным, в Луганской области уже деоккупированы 12 населенных пунктов. Враг возле ряда населенных пунктов региона не раз атаковал позиции украинских бойцов и получал достойный отпор.

Общие потери России в Украине по состоянию на 27 декабря составляют примерно 103 тысячи 220 оккупантов.

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