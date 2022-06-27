Под вражеский обстрел попала Северная Салтовка.

Россияне в очередной раз обстреляли Харьков, пострадало трое гражданских.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пострадали трое гражданских.

Напомним, что с начала войны Харьковская область остается одной из самых "горячих". Оккупационные войска регулярно обстреливают жилые кварталы областного центра, а также почти всех населенных пунктов.

Как сообщалось, российские военные в понедельник, 27 июня, атаковали поселок Печенеги Харьковской области, через который проходил "зеленый коридор" для жителей оккупированных районов. Есть раненые.

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