Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

Столица пережила четвертую воздушную атаку за эту неделю. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БпЛА.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА). "На Киев барражирующие боеприпасы заходили в течение всей ночи, волнами и с разных направлений", - говорится в сообщении КГВА. Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", - отметили в КГВА.

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Кроме того, как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, тревога в области продолжалась почти всю ночь и утро.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", - сообщил он.

Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов на открытой местности. В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области.

Ночная атака дронов

Около 23 часов 30 августа Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников, которые российская армия запустила на территории Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Только в 8:37 сегодняшнего утра Воздушные силы дали отбой по угрозе ударных БПЛА.

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