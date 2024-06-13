Известно, что пожар на предприятии начался около 7:00 12 июня.

В Киевской области более 15 часов продолжается тушение пожара, возникшего на промышленном предприятии в результате российской атаки 12 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Отмечается, что на месте работают 247 человек личного состава.

Также к борьбе с огнем было привлечено 111 единиц техники и четыре пожарных поезда.

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Известно, что пожар на предприятии начался около 7:00 12 июня. В ГСЧС сообщали, что он возник в результате падения обломков во время вражеской атаки. По состоянию на 22:35 огонь все еще тушили.

Атака РФ по Украине 12 июня

Ночью 12 июня российские захватчики в очередной раз подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС и выпустили по Украине ударные дроны.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг запустил по украинским городам 30 средств воздушного нападения. Во время атаки россияне использовали 4 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136", а также баллистическую ракету "Искандер-М" и аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Украинские военные сбили 29 целей: 1 "Кинжал", 4 Х-101/Х-555 и 24 дрона.

Известно, что после атаки в Киевской области обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Об этом сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций полиции Киевщины Яна Ермоленко.

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