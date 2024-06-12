Данные боеприпасы представляют угрозу жизни и здоровью человека.

На Киевщине после ночной атаки РФ обнаружили фрагменты кассетных суббоеприпасов. Об этом сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций полиции Киевщины Яна Ермоленко, комментируя информацию из Telegram-каналов о том, что оккупанты запускали сегодня ночью по столице и области ракеты с кассетной боевой частью.

"В ходе документирования выявленных преступлений полицейские действительно обнаружили на территории области такие фрагменты - опасных кассетных суббоеприпасов. Данные боеприпасы представляют угрозу жизни и здоровью человека. Они могут сдетонировать от малейшего движения. Мы советуем воздержаться мест вблизи обстрела и в случае обнаружения опасных предметов, информировать службы 102 и ГСЧС", - отметила Ермоленко.

Она подчеркнула, что категорически запрещается касаться таких предметов и передвигать их.

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"Специалисты сейчас проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов на территории области", - сообщила Ермоленко.

Она уточнила, что их обнаружили на территории области именно сегодня после ночных обстрелов.

Ракетная атака РФ 12 июня

Сегодня ночью россияне нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 2 часа.

Воздушные силы впоследствии сообщили, что всего россияне запустили 30 средств воздушного нападения. Нашими силами ПВО сбито 29 воздушных целей, в том числе 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракет Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа "Shahed".

Днем по сети начала распространяться информация, что кассетные боеприпасы со сбитых ракет разбросало на юге Киевской области, поэтому местных жителей просят быть осторожными и не трогать похожие предметы. В сети были распространены фото опасных предметов.

Отдельные СМИ написали, что сегодня противник ночью применил по Киевской области ракету Х-101 с двойной кассетной боевой частью.

Ранее издание Defense Express информировало, что 8 мая Россия во время очередной атаки объекты энергетической инфраструктуры Украины использовала крылатую ракету Х-101, причем отмечалось, что она изготовлена уже во втором квартале 2024 года. Как оказалось из исследования обломков, она получила двойную боевую часть - в дополнение к стандартной БЧ массой 450 кг на ракете также установили дополнительную боевую часть массой 350 кг.

Перед тем также сообщалось о новой модификации ракет Х-101. Для ударов по Украине такой вариант впервые применили в конце марта. Скорее всего, сейчас российский ОПК активно разворачивает производство ракеты с двойной БЧ.

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