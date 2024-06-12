Среди запущенных ракет есть "Искандер" и "Кинжал".

В ночь на 12 июня оккупационные войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также дроны.

Как сообщает командующий Воздушных Сил Николай Олещук в Telegram, всего было 30 средств воздушного нападения, в частности:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область РФ);

1 баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории оккупированного Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

Защитники украинского неба привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. В результате мощной работы удалось сбить 29 целей: 1 "Кинжал", 4 Х-101/Х-555 и 24 дрона.

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"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях", - добавил Олещук.

Ракетная атака на Украине 12 июня

Как сообщал УНИАН, одной из основных целей ракетной атаки врага стала украинская столица. Воздушная тревога в Киеве длилась почти 2 часа.

Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику

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