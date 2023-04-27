Сообщается, что партизанское движение "АТЕШ" объявило о начале операции "Украинская ночь".

На временно оккупированной территории Украины продолжает работать сопротивление. Так, партизаны в Херсонской области ликвидировали двух российских захватчиков, которые издевались над гражданскими жителями.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, таковы первые результаты операции "Украинская ночь", о начале которой объявило партизанское движение "АТЕШ".

"Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Великие Копани Олешковского района партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата", – отмечается в сообщении.

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Деятельность партизан на оккупированной территории Украины

23 апреля партизаны атаковали блокпост российских оккупационных войск в Олешках Херсонской области. Диверсию провел около 21:00 агент партизанского движения "АТЕШ".

Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" назвали адрес главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо в оккупированном Крыму. Там отметили, что постоянно отслеживают передвижения предателя.

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