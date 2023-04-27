На временно оккупированной территории Украины продолжает работать сопротивление. Так, партизаны в Херсонской области ликвидировали двух российских захватчиков, которые издевались над гражданскими жителями.
Как сообщают в Центре национального сопротивления, таковы первые результаты операции "Украинская ночь", о начале которой объявило партизанское движение "АТЕШ".
"Так, в ночь с 26 на 27 апреля в селе Великие Копани Олешковского района партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата", – отмечается в сообщении.
Деятельность партизан на оккупированной территории Украины
23 апреля партизаны атаковали блокпост российских оккупационных войск в Олешках Херсонской области. Диверсию провел около 21:00 агент партизанского движения "АТЕШ".
Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" назвали адрес главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо в оккупированном Крыму. Там отметили, что постоянно отслеживают передвижения предателя.