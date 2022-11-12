Всюду на освобожденной территории начали работать взрывотехники, которые уже изъяли почти 2 тыс. взрывоопасных предметов.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области.

"По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль над более чем 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные меры. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия", - об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое опубликовано в социальных сетях.

Также президент сообщил, что повсюду на освобожденной территории очень много работы у взрывотехников.

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"Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов", - добавил президент.

Как отметил Зеленский, российские оккупанты перед побегом из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру - связь, поставки воды, тепла, электричества.

"У рашистов всюду одинаковая цель - максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский", - добавил глава государства.

Он отметил, что очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожными и не пытались самостоятельно проверять любые оставленные оккупантами здания и предметы.

"Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно перескажите им это", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что в Херсоне работают десять групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения сил обороны.

"Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами осторожны и сообщайте работникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите", - заявил президент.

Он добавил, что то же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории.

"Пожалуйста, заботьтесь о безопасности – это очень важно", - сказал Зеленский.

Война в Украине: освобождение Херсона

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, по состоянию на 10 ноября ВСУ освободили почти 1,4 тыс. кв. км территории в Херсонской области.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

12 ноября в Офисе президента сообщили, что в Херсоне и области уже работают главы областной, районной и городской военных администрации, а также сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

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