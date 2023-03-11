Оккупанты используют ДРГ для "террора и демонстрации военного присутствия".

Высадка российских ДРГ непосредственно в акватории Херсона невозможна - украинские военные хорошо подготовились их "встречать".

Как рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук, инциденты как вчерашний, когда украинские силы уничтожили российскую ДРГ на островах вблизи Херсона, передвигавшуюся с оружием на лодках, происходят регулярно.

Плетенчук отметил, что на правобережной Херсонщине открытую территорию Днепра полностью контролируют ВСУ: повсюду наблюдательные посты, побережье заминировано. Это исключает высадку российских диверсантов или ДРГ.

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"Что касается катеров, которые мы топим, и личного состава, который ликвидируем, то этот процесс происходит постоянно, просто иногда мы говорим об этом, иногда - это рутинная работа, которую мы не показываем. Однако мы находим эти цели и уничтожаем их постоянно в течение последних четырех месяцев", — говорит Плетенчук.

По его словам, в высадке ДРГ нет смысла, поскольку подобные операции проводятся исключительно в контексте более крупной операции. Тактику россиян, говорит военный, трудно объяснить.

"Так же как и артиллерийская подготовка должна проводиться, но они это используют исключительно для террора и демонстрации военного присутствия", – говорит Плетенчук.

Ситуация на освобожденной территории Херсонской области

В ноябре 2022 года россияне бежали из Херсона – единственного областного центра, который удалось оккупировать за время полномасштабного вторжения. Также украинские силы вытеснили оккупантов со всей правобережной части области. С тех пор захватчики не прекращают атаковать освобожденные территории, в частности, Херсон, нанося разрушения и убивая мирных жителей.

Кроме этого, российские захватчики постоянно пытается высадить свои диверсионно-разведывательные группы на правобережье. Накануне украинские силы обороны предупредили очередную такую попытку, уничтожив семь лодок, которые враг обустроил навесными моторами и пулеметами.

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