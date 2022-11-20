Из-за обстрелов со стороны противников два человека находились в тяжелом состоянии.

В Харьковской области вчера в результате обстрелов госпитализированы 2 человека, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения.

В течение суток под артиллерийским огнем российских оккупантов оказывались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы, об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что в Купянске в результате обстрела элеватора возник пожар. Кроме того, получили повреждения частные домовладения и хозяйственные постройки.

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"За сутки в результате обстрелов Купянского района госпитализированы 2 человека: 54-летняя женщина и 60-летний мужчина. Оба получили взрывные травмы и осколочные ранения, пациенты в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Вооруженные силы Украины с конца лета начали активно вытеснять оккупантов из ряда областей. Сперва была деоккупирована почти вся Харьковская область, там враг оставил очень много техники.

Противники уже не раз обстреливали населенные пункты региона. В частности, 17 ноября враг нанес ракетные удары по объекту критической инфраструктуры, пострадали три человека.

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