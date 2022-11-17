В четверг, 17 ноября, российские захватчики нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области, пострадали три человека.
"Прилеты" зафиксированы в Изюмском районе региона, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре", - отметил он.
По словам главы ОВА, пострадали трое работников, их госпитализировали.
"Просим жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Синегубов.
Воздушная тревога в Харьковской области 17 ноября была объявлена в 07:32, а в 10:58 был отбой.
Воздушная атака России на Украину 17 ноября - важнейшие новости
Противники запустили по Украине ракеты и иранские дроны Shahed. В Днепре, по предварительным данным, есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, пострадало много людей.
В Одессе также произошел взрыв на территории объекта инфраструктуры, известно о трех пострадавших.
Киевская городская военная администрация сообщала, что в районе Киева воздушные силы сбили две вражеские крылатые ракеты и один беспилотник Shahed.