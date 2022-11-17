В результате вражеского "прилета" пострадали люди, работавшие на важном объекте.

В четверг, 17 ноября, российские захватчики нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области, пострадали три человека.

"Прилеты" зафиксированы в Изюмском районе региона, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре", - отметил он.

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По словам главы ОВА, пострадали трое работников, их госпитализировали.

"Просим жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги", - подчеркнул Синегубов.

Воздушная тревога в Харьковской области 17 ноября была объявлена в 07:32, а в 10:58 был отбой.

Воздушная атака России на Украину 17 ноября - важнейшие новости

Противники запустили по Украине ракеты и иранские дроны Shahed. В Днепре, по предварительным данным, есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта, пострадало много людей.

В Одессе также произошел взрыв на территории объекта инфраструктуры, известно о трех пострадавших.

Киевская городская военная администрация сообщала, что в районе Киева воздушные силы сбили две вражеские крылатые ракеты и один беспилотник Shahed.

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