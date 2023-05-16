Парень получил тяжелые травмы.

На Херсонщине на российской мине подорвался подросток. 17-летний парень попал в больницу, его готовят к эвакуации в другую область.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, инцидент произошел в селе Трифоновка Великоалександровской громады. Из-за детонации взрывчатки, которую оставили россияне, подросток получил тяжелые травмы.

"Раненого госпитализировали в ближайшее медучреждение, готовится эвакуация в больницу в Кривом Роге", – говорится в сообщении.

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Ситуация с минами в Украине

Президент Украины Владимир Злееньский заявил, что по состоянию на 8 мая 2023 года из-за российской агрессии минами и боеприпасами, которые не разорвались, загрязнены более 170 тысяч квадратных километров территории Украины. Он подчеркнул, что для решения этой проблемы понадобятся десятилетия.

В конце апреля сообщалось, что за год войны России против Украины от мин погибли 124 украинца, среди них – 6 детей. Кроме того, из-за детонации устройств 286 украинцев получили ранения, из них – 33 ребенка.

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