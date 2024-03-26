Глава государства заслушал соответствующий доклад от премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе ликвидации последствий российского ракетного террора в Харькове. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Без перерыва каждый день контролируем работу в регионах, в частности в Харькове, - все то, что касается ликвидации последствий российских ударов", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, сегодня был соответствующий доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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"И я благодарен всем на местах, кто работает ради людей, кто без перерыва, круглосуточно делает все, что возможно, чтобы люди и предприятия были с электричеством, связью, транспортом - всеми теми основами жизни, которые нужны", - отметил Зеленский.

Удар России по Харькову - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ежедневно наносят удары по Харькову и области, что приводит к страданиям местного населения.

Так, 22 марта российские захватчики осуществили массированный обстрел Украины ракетами. Наибольшие разрушения понесла Харьковщина - ее атаковали 21 ракетой. В Харькове разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ-5, которая потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии. Без света остается значительная часть горожан.

В "Укрэнерго" говорят, что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю.

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