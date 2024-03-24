Сейчас в городе, который пережил полный блэкаут, проживает более миллиона граждан.

В Харькове после блэкаута в результате российской атаки от 22 марта ситуация остается сложной. По состоянию на 24 марта около 60% жителей города подключены к отоплению, а электроснабжение восстановили для около 40% потребителей. Водоснабжение и водоотведение восстановлено практически во всех домах горожан. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Игорь Терехов.

Однако он не смог озвучить точной даты, когда в городе смогут полностью завершить все работы по восстановлению.

"Энергетики не могут стабильно подать электроснабжением для всего города, но работают над восстановлением. Примерно где-то 40% запитано домов харьковчан... Очень серьезные разрушения: разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ... Энергетики работают, но пока нет возможности озвучить точную дату. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение по всему городу", – отметил Терехов.

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По его словам, сейчас в Харькове проживает более миллиона граждан. Однако объявление эвакуации из города в связи с блэкаутами не рассматривают. Каждый сам для себя решает, оставаться в Харькове или выезжать. Но вопрос об эвакуации из города не стоит.

Мэр добавил, что в городе работают магазины, заправки, аптеки, даже несколько фитнес-центров.

Харьков – последние новости

22 марта россияне массированно обстреляли Харьков, что привело к полному блэкауту. В тот же день водоснабжение в городе уже начало восстанавливаться.

Одновременно офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным "Вито" рассказал детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова и "план Буданова". Все было заранее спланировано, отмечают в разведке. По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

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