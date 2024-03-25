Питание потребителей Харькова сейчас происходит из других регионов.

Харьковская ТЭЦ-5 потеряла основные мощности генерирования тепловой и электрической энергии для Харькова.

Работница пресс-службы ТЭЦ-5 Наталья Вербова отметила, что питание Харькова сейчас происходит из других регионов. Полностью оценить масштабы убытков, понесенных в результате российской атаки теплоцентраль, пока невозможно.

"Полностью оценить масштабы нанесенного теплоцентрали ущерба и необходимых восстановительных работ на объекте можно будет только после завершения осмотра и разбора завалов. Но, по мнению энергетиков, уже сегодня очевидно, что это крайне трудоемкий и затратный процесс, сопоставимый с новым строительством", – говорится в сообщении.

В то же время директор ТЭЦ-5 Александр Минкович отметил, что восстановление централи предусматривает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности, турбин и генераторов.

"В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", – сказал он.

Удары по энергетической инфраструктуре Харькова

В течение последних нескольких дней российские оккупанты нанесли многочисленные удары по объектам критической инфраструктуры. Так, в Харькове разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Без света остается значительная часть горожан.

В "Укрэнерго" говорят, что ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться примерно через неделю. По словам Вадима Кудрицкого, есть три опции, как можно обеспечить увеличенную подачу электроэнергии потребителям города.

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