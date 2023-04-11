В Энергодаре жители должны получать разрешение на передвижение по территории Запорожской области, отметили в Генштабе.

В Снежном Донецкой области российские оккупанты уволили работников городской больницы, которые не получили российские паспорта.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях.

В частности, в городе Энергодар Запорожской области жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Тех, кто подал заявки на получение пропусков, оккупанты усиленно проверяют на предмет причастности к Силам обороны Украины. Кое-где захватчики даже обыскивают дома людей.

Видео дня

Ситуация на оккупированных территориях Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях российские захватчики продолжают проводить принудительную паспортизацию.

Так, во временно оккупированном Энергодаре оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить взять паспорта РФ.

Также на временно оккупированной части Запорожской области захватчики не допускают к посевной фермеров без российского паспорта.

В Мелитополе российские оккупанты заставляют учителей школ до 1 июня написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

6 апреля в Министерстве юстиции Украины подчеркнули, что принудительное получение на временно оккупированных территориях гражданства России не является основанием для потери украинского гражданства.

Кроме того, 10 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе противники снова устроили облаву - в Центральном районе рандомно задерживали людей "только для заполнения формы в отчете борьбы с сопротивлением".

Вас также могут заинтересовать новости: